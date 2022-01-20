Відволікся на телефон: з'явилося відео, як водій львівської маршрутки зніс 2 легковики

У центральній частині Львова 19 січня водій маршрутки №184А спричинив ДТП. Він влетів у 2 легковики, які зупинилися на червоний сигнал світлофора.

У руках водія був телефон. Камера відеонагляду зафіксувала, як він кинув його на передню панель після зіткнення.

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Маршрутка влетіла у 2 легковики

На вулиці Городоцькій 19 січня трапилася аварія за участю автобуса №184А. Правоохоронці оприлюднили відео з місця ДТП. На ньому видно, як водій маршрутки влетів у Kia та Citroen, які у той час зупинилися на червоний сигнал світлофора.

Водій громадського транспорту в останній момент помічає 2 автомобілі, які зупинилися перед світлофором. Та, на жаль, часу відреагувати й зупинитися керманичу маршрутки не вистачило,

– зазначили у поліції.

Окрім цього, на відео помітно, що водій маршрутки після зіткнення кинув з рук щось дуже схоже на мобільний телефон. Чоловік пояснив, що він вчасно почав гальмувати, проте його занесло на бруківці.

На щастя, аварія минула без постраждалих. На водія виписали адмінпротокол за "порушення ПДР, що призвело до ДТП". Йому загрожує 340 гривень штрафу або від 6 місяців до року позбавлення водійського посвідчення.

Дивіться відео моменту аварії:

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Телефон та кермування – речі несумісні

Правоохоронці наголошують, що під час розмови телефоном у водія сповільнюється реакція. Тож йому потрібно більше часу, щоб відреагувати на складну дорожню ситуацію. Такі водії наражають на небезпеку і себе, й інших.

"Не варто користуватися телефоном за кермом, адже практично всі водії, за невеликим винятком, схильні до ефекту перемикання уваги з керування автомобілем на розмову. Увага концентрується на смузі руху, а навколишня інформація ігнорується", – зауважили у поліції.

Відповідно до правил дорожнього руху, водіям категорично заборонено користуватися засобами зв'язку, тримаючи їх у руці. Винятком є лише керманичі оперативних автомобілів під час виконання невідкладного службового завдання. Порушення заборони карається штрафом у розмірі 510 гривень.

Закон не забороняє користуватися за кермом пристроями hands free, адже тоді водій може кермувати, використовуючи обидві руки.