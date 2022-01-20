На Львівщині водій Citroen збив пішохода

На місці ДТП працювали правоохоронці. Наразі вони проводять розслідування.

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Водій Citroen збив пішохода

Аварія трапилася приблизно о 18:15 на трасі Жовква – Ковель у селі Сілець Червоноградського району. Правоохоронці попередньо встановили, що водій мікроавтобуса Citroen, 33-річний житель Соснівки, збив пішохода.

Постраждалим виявився 53-річний місцевий житель. Внаслідок ДТП чоловік травмувався, тож його відвезли у лікарню.



Мікроавтобус збив чоловіка / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Максимальне покарання, яке загрожує винуватцю аварії, – до 3 років обмеження волі з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі причини та обставини аварії.

Зверніть увагу! В поліції Львівщини розповіли, що 19 січня в області трапились 10 ДТП. Внаслідок аварій травмувалася 1 людина. Правоохоронці склали 9 адміністративних протоколів за "порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження авто, вантажу, доріг чи іншого майна". Винуватцям ДТП загрожує 340 гривень штрафу або від 6 місяців до року позбавлення водійського посвідчення.