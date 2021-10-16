Викрадення 19-річної дівчини у Львові: нападникам, серед яких підлітки, повідомили про підозру

Чотирьом викрадачам 19-річної дівчини у Львові повідомили про підозру. З'ясувалося, що серед нападників є двоє неповнолітніх.

Підозру оголосили за фактами незаконного позбавлення волі та вимагання 2 мільйонів євро.

Детальніше Вимагали 2 мільйони євро викупу: у Львові викрали 19-річну дівчину

Викрадачі вимагали викуп у батьків

Слідство з'ясувало, що підозрювані, вдаючи клієнтів, домовилися з 19-річною фотографом про фотосесію у квартирі у Львові. Коли дівчина прийшла на зйомку, ті незаконно позбавили її волі й почали вимагати у рідних викуп. При цьому, погрожували розправою: батькові сказали, що він ніколи не побачить доньку, якщо не погодиться на їхні умови.

Підозрюваних оперативно затримали

За інформацією правоохоронців , викрадачі – мешканці Червонограда. Вони утримували жертву в квартирі одного з будинків на вулиці Городоцькій.

Рідні дівчини одразу звернулися до поліції. Правоохоронцям вдалося швидко встановити місце, де її утримували. Фотографиню звільнили, а її викрадачів – затримали. Наразі у справі триває слідство. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що звільнена дівчина – жива та неушкоджена. З нею працює психолог.