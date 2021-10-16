Підозру оголосили за фактами незаконного позбавлення волі та вимагання 2 мільйонів євро.
Детальніше Вимагали 2 мільйони євро викупу: у Львові викрали 19-річну дівчину
Викрадачі вимагали викуп у батьків
Слідство з'ясувало, що підозрювані, вдаючи клієнтів, домовилися з 19-річною фотографом про фотосесію у квартирі у Львові. Коли дівчина прийшла на зйомку, ті незаконно позбавили її волі й почали вимагати у рідних викуп. При цьому, погрожували розправою: батькові сказали, що він ніколи не побачить доньку, якщо не погодиться на їхні умови.
Підозрюваних оперативно затримали
Рідні дівчини одразу звернулися до поліції. Правоохоронцям вдалося швидко встановити місце, де її утримували. Фотографиню звільнили, а її викрадачів – затримали. Наразі у справі триває слідство. Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зазначимо, що звільнена дівчина – жива та неушкоджена. З нею працює психолог.