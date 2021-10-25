Затримали викрадача 9-місячної львів'янки, дитину знайшли на Хмельниччині

Поліцейські затримали Юрія Лукача, який викрав у Львові дев’ятимісячну Вікторію Нечаєву. Дівчинка є донькою його колишньої співмешканки. Дитину знайшли аж на Хмельниччині.

Дитина зникла 23 жовтня, а знайшли її через 2 дні. На щастя, дівчинка – неушкоджена, зараз її обстежують медики. До розшуку дитини залучили поліцейських Львівської, Хмельницької та Тернопільської областей.

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Знайшли у Хмельницькій області

Поліцейські впродовж 2 днів розшукали знайомих зловмисника, вивчили записи камер відеоспостереження, проводили опитування усіх, хто міг допомогти у розшуках дитини.

25 жовтня зранку поліцейський Смотрицької громади встановив місце перебування дитини та чоловіка. Їх знайшли в селі Смотрич Кам’янець-Подільського району Хмельницької області.

На місце події негайно прибули поліцейські Львівщини. Зловмисника вдалося затримати. Дитину планують відвезти до лікарні на обстеження.



На Хмельниччині затримали чоловіка, який вкрав дитину у Львові / Фото Нацполіції

За фактом слідчі Львівщини відкрили кримінальне провадження за викрадення людини. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий термін.



Дитину відвезуть на обстеження / Фото Нацполіції

Також невдовзі суд обере запобіжний захід Юрієві Лукачу. Зараз вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину.

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