Вимагали шалений викуп: подробиці викрадення 19-річної доньки львівського бізнесмена

У Львові 14 жовтня правоохоронці затримали зловмисників, які викрали 19-річну дівчину. Вони вимагали у її батька 2 мільйони євро викупу, погрожуючи, що він більше не побачить доньку, якщо не передасть гроші.

Зловмисникам вже обрали запобіжні заходи. Їм загрожує до 7 років за ґратами.

До теми Вимагали 2 мільйони євро викупу: у Львові викрали 19-річну дівчину

Зловмисники викрали доньку львівського бізнесмена

Львівський бізнесмен 14 жовтня звернувся у поліцію із заявою про викрадення його доньки. Він розповів, що зловмисники вимагають у нього 2 мільйони євро викупу. Чоловікові погрожували, що якщо він не передасть гроші, то вони завдадуть дівчині шкоди.

Постраждала працювала фотографом. Щоб викрасти дівчину, зловмисники під виглядом клієнтів замовили у неї фотосесію на орендованій квартирі. Коли вона прийшла до помешкання, викрадачі у балаклавах забрали її телефон та погрожували зброєю. Вони запевняли, що не завдадуть шкоди, якщо отримають викуп.

Поліція викрила зловмисників у той самий день. Ними виявилися троє хлопців віком 17, 19 та 25 років. Також у викрадачів була 17-річна спільниця.



Зловмисників оперативно затримали / Фото поліції Львівщини

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У батька був час сплатити викуп до 2:00

У коментарі "Варта 1" батько постраждалої розповів, що про викрадення дізнався зі смс-повідомлення.

Був звичайний день, але мені прийшла смс-ка на телефон, що моя дочка викрадена, в мене є час до 2 години ночі й номер рахунку, куди я маю перекинути кошти. Написали, що за неї вимагають викуп 2 мільйони євро,

– зазначив чоловік.

Батько дівчини живе у Червонограді, тож, отримавши повідомлення про викрадення доньки, він сів у автівку і поїхав у Львів. Спершу він завітав до своїх знайомих, щоб порадитись, як чинити у такій ситуації.

"А далі мене направили у слідчій відділ на Городоцькій, де я все розповів. Її звільнили, мені скинули фотографію, що вона вже на вулиці стоїть, і я приїхав туди", – додав бізнесмен.

Також чоловік зауважив, що повідомлення з погрозами також надходило на телефон його дружини. За словами батька, перше, що він зробив, побачивши доньку, – обійняв її. Він одразу серйозно сприйняв ситуацію, адже батьківське серце підказало, що це не звичайний підлітковий розіграш. Чоловік закликав усіх не боятися правоохоронців та не намагатись самотужки вирішувати такі ситуації.

Дівчина, яку викрали, – наймолодша дитина в сім’ї. Анжела навчається у Львові й займається фотографією. Вона розказала, що у день викрадення отримала повідомлення в інстаграмі. Дівчина, яка вже замовляла раніше фотосесію, хотіла пофотографуватися знову. Коли Анжела прийшла до орендованої для зйомки квартири, на неї вже чекали викрадачі.

Викрадачам обрали запобіжний захід

Суд вже обрав зловмисникам запобіжні заходи. Хлопців помістили під варту без можливості внесення застави. Своєю чергою, їхня спільниця перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.

Вчинений злочин належить до категорії тяжких злочинів. Тому клопотали про тримання під вартою без права визначення застави,

– розповів прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Львівської облпрокуратури Назарій Яворський.

Кожному зі зловмисників за викрадення людини та вимагання загрожує до 7 років у в'язниці.