Вимагав хабар за безкоштовну операцію на серці: львівський лікар вийшов із СІЗО під заставу

За інформацією слідства, керівник одного з відділень львівського кардіоцентру вимагав у пенсіонера хабар за безкоштовну операцію на серці. Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Лікар вже вийшов із СІЗО під заставу. Його зобов'язали не спілкуватись з колегами.

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Лікар вимагав хабар за безкоштовну операцію

Правоохоронці встановили, що лікар Львівського обласного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру вимагав у пенсіонера 65 тисяч хабаря.

Пацієнтові потрібно було зробити безкоштовну операцію на серці – встановити кардіостимулятор.

Наприкінці серпня медика затримали під час отримання грошей.

Якщо провину чоловіка доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з конфіскацією майна.

У поліції не розповіли, завідувача якого саме з відділень кардіоцентру затримали на хабарі.

Однак за інформацією ЗМІ, мовиться про керівника відділення електрофізіологічних обстежень серця з рентген операційною Остапа Герету.

Медику обрали запобіжний захід

Суддя Галицького районного суду Львова Олег Юрків 27 серпня обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою у львівському СІЗО до 24 жовтня. Однак лікар може вийти під 136,2 тисячі гривень застави.

У пресслужбі Львівської обласної прокуратури повідомили, що медик вже сплатив заставу, тож його випустили зі слідчого ізолятора. Згідно з рішенням суду, на час слідства чоловіка зобов'язали утриматися від спілкування з колегами з кардіоцентру, здати паспорт та не виїжджати за межі Львова без дозволу слідчого.

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