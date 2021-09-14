Винниківське озеро, яке висушили 3 роки тому, знову наповнили водою

Понад 3 роки тому перед початком будівництва "Академії футболу" озеро у Винниках висушили. Нещодавно його наповнили водою, щоб протестувати систему очистки.

У Винниках навесні 2022 року планують відкрити гідропарк. Відвідувачі зможуть займатись там плаванням та серфінгом.

Цікаво У Львові нарешті відкрили оновлене головне трамвайне депо: цікаві фото

Винниківське озеро знову наповнили водою

Журналістка "Наші Гроші. Львів" Олександра Губицька 13 вересня опублікувала фото з місця будівництва тренувальної бази "Академії футболу" та відпочинкового комплексу у Винниках. На світлинах видно, що висушене понад 3 роки тому озеро почали наповнювати водою.

Юрист "Академії футболу", депутат Львівської міськради Олексій Різник підтвердив, що зараз там відбувається тестування гідропарку, який облаштували замість озера. Зокрема, фахівці перевіряють, як працює система очищення води.

Остаточно гідропарк планують відкрити навесні 2022 року. За словами Різника, там можна буде займатись плаванням та серфінгом. Окрім того, на території гідропарку буде відпочинкова зона з пляжем.

Дивіться фото з Винниківського озера / Фото "Наші Гроші. Львів"

Читайте також У Львові відкрили оновлену площу Коліївщини: надзвичайні фото

Коротко про осушення Винниківського озера

Винниківське озеро висушили у січні 2018 року.

Після цього тут почали будувати "Академію футболу" з тренувальною базою для футболістів та відпочинковий комплекс.

Дно озера забетонували, а навколо нього побудували низку будівель, де розташують санаторій, харчоблок та зони відпочинку з басейнами.

На території комплексу вже облаштувати лижний спуск, кілька футбольних полів, спортивний комплекс з басейном, готель для футболістів та ресторан.

Будівництвом спортивно-відпочинкового комплексу у Винниках займається ТзОВ "Академія футболу". Воно належить Григорію Козловському та його дружині Юлії Козловській (Думанській).