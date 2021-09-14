В Винниках весной 2022 года планируют открыть гидропарк. Посетители смогут заниматься там плаванием и серфингом.

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Винниковское озеро снова наполнили водой

Журналистка "Наши Деньги. Львов" Александра Губицкая 13 сентября опубликовала фото с места строительства стадиона "Академии футбола" и развлекательного комплекса в Винниках. На фотографиях видно, что высушенное более 3 лет назад озеро начали наполнять водой.

Юрист "Академии футбола", депутат Львовского горсовета Алексей Резник подтвердил, что сейчас там происходит тестирование гидропарка, который обустроили вместо озера. В частности, специалисты проверяют, как работает система очистки воды.

Окончательно гидропарк планируют открыть весной 2022 года. По словам Резника, там можно будет заниматься плаванием и серфингом. Кроме того, на территории гидропарка будет зона отдыха с пляжем.

Смотрите фото с Винникивского озера / Фото "Наши Деньги. Львов"

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Коротко об осушении Винникивского озера

Винниковское озеро высушили в январе 2018 года.

После этого здесь начали строить "Академию футбола" с тренировочной базой для футболистов и комплекс.

Дно озера забетонировали, а вокруг него построили ряд зданий, где разместят санаторий, пищеблок и зоны отдыха с бассейнами.

На территории комплекса уже обустроили лыжный спуск, несколько футбольных полей, спортивный комплекс с бассейном, отель для футболистов и ресторан.

Заметьте! Строительством спортивно-развлекательного комплекса в Винниках занимается ООО "Академия футбола". Оно принадлежит Григорию Козловскому и его жене Юлии Козловской (Думанской).