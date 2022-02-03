На випадок війни чи стихійного лиха: скільки на Львівщині захисних споруд та як працюють сирени

У ЛОДА розповіли про принципи роботи системи оповіщення у випадку надзвичайних ситуацій. Зокрема про те, як жителям області дізнатися оперативну інформацію та де шукати укриття.

Сирени вмикають у випадку виникнення реальної загрози життю та здоров'ю людей – війни, стихійного лиха тощо. Оповіщення проводить департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

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Що робити, коли лунають сирени

Начальник управління оперативно-чергової служби, оповіщення та зв'язку Микола Сень зазначив, що сирени – це засіб для привернення уваги населення. Вони є частиною системи оповіщення, створеної як на рівні області, так і в районах та громадах. Звучання сирени означає сигнал "Увага всім!".

Перше, що спадає на думку, коли чуєш звук сирени: "Щось сталося". Однак їх вмикають також з інших причин. Наприклад, коли перевіряють технічну справність системи оповіщення або проводять оновлення програмного забезпечення,

– розповів Сень.

Після включення сирени упродовж 5 хвилин лунає інформація для населення. Її передають через телеканали та радіостанції. Повідомлення від ЛОДА можна почути, увімкнувши телеканали "Львів.UA" та "Перший Західний". На місцевому рівні таких мовників є 16. З повним переліком радіостанцій можна ознайомитися, перейшовши за посиланням.

Окрім цього, повідомлення цивільного захисту можна отримати в телеграм-каналі "Оповіщення ЦЗ". Там щодня публікують рекомендації, необхідні факти зі сфери цивільного захисту, події тощо.

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Оповіщення також надходять на телефон

На Львівщині з 2018 року працює система оповіщення керівного складу за мобільними телефонами. Такі повідомлення розпочинаються зі звернення "Увага! Говорить департамент з питань цивільного захисту".

У випадку виникнення надзвичайної ситуації текст повідомлення коригують. Дзвінки одночасно надходять до 7,7 тисячі абонентів. Якщо людина не може прослухати інформацію у момент оповіщення, то їй потрібно зателефонувати на багатоканальний телефон за номером 0800-600-491. Дзвінок безкоштовний.

Заступник голови Львівської ОДА Віталій Загайний розповів, що програму "Безпечна Львівщина" реалізують коштом обласного бюджету. Якісне оповіщення населення є одним з її напрямків.

"Станом на зараз дві третини громад мають встановлену систему масового оповіщення у своїх адміністративних центрах. До кінця цього року ми беремо зобов'язання забезпечити цей показник на 100%. У цьому напрямку розраховуємо на підтримку депутатів обласної ради", – додав Загайний.

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В області є понад 900 укриттів

За словами директора департаменту з питань цивільного захисту Ігоря Туза, на Львівщині є 937 укриттів. 107 з них – повністю готові, а 571 – обмежено готові, тобто не захищають від усіх факторів ризику. У 88,3% захисних споруд вже провели інвентаризацію. Ці укриття призначені для робочих змін підприємств, які працюють і в мирний, і в особливий період. До них відносяться хлібзаводи, медичні заклади тощо.

Загалом для укриття цивільного населення використовують споруди подвійного призначення або найпростіші укриття – підземні переходи, цокольні поверхи будинків, підземні паркінги, ТРЦ, підвали або інші споруди. За словами заступника начальника управління – начальника відділу захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій департаменту з питань цивільного захисту Володимира Кравцова, планування й укриття населення покладені на органи місцевого самоврядування.

Згідно з інформацією, яку ми отримуємо від них та від райдержадміністрацій, загальний фонд захисних споруд (найпростіші та подвійного призначення) за потреби здатен укрити все населення Львівської області,

– зазначив Кравцов.

Точні дані про місця розташування усіх укриттів можна отримати в органах місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ, організацій, житлово-експлуатаційному об'єднанні та об'єднаннях співвласників багатоквартирних будинків.