Сирены включают в случае возникновения реальной угрозы жизни и здоровью людей – войны, стихийного бедствия и т.д. Уведомление проводит департамент по вопросам гражданской защиты ЛОГА.

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Что делать, когда звучат сирены

Начальник управления оперативно-дежурной службы, оповещения и связи Николай Сень отметил, что сирены – это средство привлечения внимания населения. Они часть системы оповещения, созданной как на уровне области, так и в районах и общинах. Звук сирены означает сигнал "Внимание всем!".

Первое, что приходит в голову, когда слышишь звук сирены: "Что-то случилось". Однако их включают также по другим причинам. Например, когда проверяют техническую исправность системы оповещения или производят обновление программного обеспечения,

– рассказал Сень.

После включения сирены в течение 5 минут раздается информация для населения. Ее передают через телеканалы и радиостанции. Сообщения от ЛОГА можно услышать, включив телеканалы "Львів.UA" и "Перший Західний". На местном уровне таких вещателей 16. С полным перечнем радиостанций можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Кроме того, сообщения гражданской защиты можно получить в телеграм-канале "Уведомление ЦЗ". Там ежедневно публикуют рекомендации, необходимые факты в сфере гражданской защиты, события и т.д.

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Уведомления также поступают на телефон

На Львовщине с 2018 года работает система оповещения руководящего состава по мобильным телефонам. Такие сообщения начинаются с обращения "Внимание! Говорит департамент по вопросам гражданской защиты".

В случае чрезвычайной ситуации текст сообщения корректируют. Звонки одновременно поступают 7,7 тысячам абонентов. Если человек не может прослушать информацию в момент оповещения, то ему нужно позвонить по телефону по телефону 0800-600-491. Звонок – бесплатный.

Заместитель председателя Львовской ОГА Виталий Загайный рассказал, что программу "Безопасная Львовщина" реализуют на средства областного бюджета. Качественное оповещение населения – одно из его направлений.

"По состоянию на сегодняшний день две трети общин имеют установленную систему массового оповещения в своих административных центрах. До конца этого года мы обязуемся обеспечить этот показатель на 100%. В этом направлении рассчитываем на поддержку депутатов областного совета", – добавил Загайный.

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В области более 900 укрытий

По словам директора департамента по вопросам гражданской защиты Игоря Туза, во Львовской области есть 937 укрытий. 107 из них полностью готовы, а 571 – ограничено готовы, то есть не защищают от всех факторов риска. У 88,3% защитных сооружений уже провели инвентаризацию. Эти укрытия предназначены для рабочих смен предприятий, работающих и в мирный, и в особый период. К ним относятся хлебозаводы, медицинские учреждения.

В общей сложности, для укрытия гражданского населения используют сооружения двойного назначения или простейшие укрытия – подземные переходы, цокольные этажи домов, подземные паркинги, ТРЦ, подвалы или другие сооружения. По словам заместителя начальника управления – начальника отдела защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций департамента по вопросам гражданской защиты Владимира Кравцова, планирование и укрытие населения возложены на органы местного самоуправления.

Согласно информации, которую мы получаем от них и от райгосадминистраций, общий фонд защитных сооружений (простейшие и двойного назначения) при необходимости способен укрыть все население Львовской области,

– отметил Кравцов.

Точные данные о местоположении всех укрытий можно получить в органах местного самоуправления, у руководителей предприятий, учреждений, организаций, в жилищно-эксплуатационном объединении и объединениях совладельцев многоквартирных домов.