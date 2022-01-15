Бо якщо #путіннападе, кияни мають чітко знати, куди бігти та що робити. І бажано, щоб вони не зустріли там манікюрний салон.

Читайте Продуктові картки: "зради" немає

Де шукати інформацію

Та інфа, що є зараз на офіційних сайтах, давно застаріла і не оновлюється кілька років. Зайдіть зараз на сайт своєї РДА і пошукайте там інфу про сховища: більшість із них уже або занедбані, або непридатні прийняти громадян, скажімо, у найближчі 2 тижні (а раптом?).

Маючи надію, що хоча б відповідальні особи у складі адміністрацій тримають це питання на контролі, запросила актуальну інформацію про кількість, адреси, типи укриттів, реальний стан кожної тощо. Все, що мало би бути у відкритому доступі.

Оболонський район

Усього 289 споруд, із них:

223 найпростіших укриттів;

66 споруд подвійного призначення;

29 визначені як "готові";

269 визначені як "обмежено готові";

Мінімальна місткість – 15 осіб, максимальна – 7655 (Оболонська набережна, 1).

Святошинський район

Домовились про виїзну інспекцію найбільших укриттів наприкінці січня, повідомлятиму окремо.

Усього 337 споруд, із них:

281 найпростіше укриття, усі – підвальні приміщення;

47 споруд подвійного призначення, із них паркінги – 27, підземні переходи – 17, станції метрополітену – 4;

У 43-х спорудах (всі паркінги, підземні переходи і станції метрополітену) наявні пандуси для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення;

У всіх найпростіших укриттях (підвальних приміщеннях) пандуси відсутні;

Інформацію про готовність і місткість споруд не надали, але найбільші проінспектуємо особисто. Святошинська РДА відреагувала на звернення першою за 2 дні й відповіла ще до Нового року, за що – велика подяка.

Важливо Українці платять за комуналку майже як британці

Дарницький район

Усього 524 споруди, із них:

190 споруд подвійного призначення, будинки ОСББ – 35; інвестиційні будинки – 48, паркінги – 71, станції метрополітену – 13, колишні сховища V класу – 6. Пандуси наявні тільки в паркінгах і станціях метрополітену;

334 найпростіших укриттів, будинки комунальної власності - 162, заклади управління культури – 2, дошкільні навчальні заклади – 23, заклади освіти – 37, відомчі будинки – 4.

Відповіді про готовність не надали. Інформація актуальна станом на 01.11.2021. Будемо вимагати актуальнішої.

Печерський район

Зробили дебільну відписку, де на 2 сторінки процитували мені Кодекс цивільного захисту і кинули аж 3 посилання: одне від 2019 року, друге – застаріла інтерактивна мапа, яка не оновлюється з 2015-го, а третє взагалі не відкривається і мій антивірус говорить "Стоп!".

Але звернулися окремо і запропонували провести виїзну інспекцію у другій половині січня. Обов'язково це зроблю і доб'юсь актуальної інформації про безпеку нашого міста.

Не всі РДА Києва надали дані щодо укриттів / Фото news.vn

Деснянський район

Усього 285 споруд, із них:

153 найпростіших укриттів у підвальних приміщеннях ЖЕД, школах, ВНЗ, закладах охорони здоров'я. Три дитячі укриття;

132 споруди подвійного призначення, зокрема 8 підземних паркінгів, 18 підземних гаражів, 17 підземних переходів, 4 технічних приміщень, 86 підвальних приміщень.

Загалом спланована місткість укриттів понад 116,837 тис. осіб.

Повідомляють, що всі власники споруд і укриттів попереджені про надання вільного доступу населенню при виникненні воєнних дій. Загалом Деснянська РДА надала найвичерпніший список. Домовляємось про проведення інспекції.

Голосіївський район

Усього 509 споруд, із них:

Фактично готові до використання – 407, не готові взагалі – 85 (дякую за чесність), решта в задовільному стані, одне (Бібліотека ім. П.Й. Панча) потребує комплексного ремонту.

116 споруд подвійного призначення, станції метрополітену – 8, підземні переходи - 26, заклади культури – 4, паркінги – 40, ще 29 позначені як "приватна власність", 2 – "комунальна власність";

344 найпростіших укриття, будинки комунальної власності - 181, будинки ОСББ – 50, будинки ЖБК – 55, інвестиційні будинки – 18, гуртожитки – 3, решта – школи;

49 технічних приміщень (усі – гуртожитки);

Укриттів із пандусами – 34 (!!!);

Мінімальна місткість – 4 особи, максимальна (із вказаного) – 257. У більшості укриттів місткість не вказана. Загальна місткість визначена у 27695 осіб, що для кількості населення Голосіївського району – катастрофа. На наступний тиждень запланована інспекція.

Шевченківський район

Переміг у номінації "Найдебільніша відписка". 3 сторінки цитування закону, жодного посилання, жодних цифр, а в кінці дописали, що наразі немає підстав для проведення оцінку стану готовності! І взагалі, це має робитись тільки за зверненням балансоутримувача, хто ви взагалі така.

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація, Олег Гаряга, як справи? Майже 200 тисяч російських орків у нас на кордонах – не підстава хоча б надати актуальну інформацію про укриття для населення? У вас проживає 225+ тисяч людей – куди їм ховатись у разі обстрілів? Скажете, що балансоутримувачі не звернулись??

Буду сваритись і домагатись адекватної реакції.

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