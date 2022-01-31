Виписала премії сама собі: суд виправдав голову Львівської облради

У листопаді НАЗК скерувало до суду 2 адмінпротоколи щодо голови Львівської облради Ірини Гримак, яка виписала собі премії. Суд визнав дії посадовиці законними.

Ірину Гримак обрали головою Львівської облради на першій сесії, яка відбулася 1 грудня 2020 року. На місцевих виборах вона очолювала список кандидатів у депутати до ЛОР від "Європейської Солідарності".

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Суд виправдав Гримак

Галицький районний суд Львова 31 січня прийняв постанову, якою спростував висновки Національного агентства з питань запобігання корупції. Вони стосувалися підписання головою ЛОР Іриною Гримак розпорядження про преміювання самої себе. На думку НАЗК, це було адміністративним порушенням. Проте суд визнав дії Гримак правомірними та законними.

Ірина Гримак у суді довела, що підписуючи відповідні розпорядження, діяла виключно на основі прийнятих обласною радою відповідних рішень,

– зазначили в облраді.

Загалом НАЗК 8 – 12 листопада склало та направило до суду 25 адмінпротоколів, зокрема, 2 – щодо голови ЛОР. Їх склали за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

За інформацією "Варіанти" , упродовж року Ірина Гримак отримувала різну зарплату. Загалом вона коливалась від 40 до 77 тисяч гривень. Однак у липні голова ЛОР зі всіма надбавками заробила понад 187 тисяч гривень. Зокрема, допомога на оздоровлення становила 77 тисяч гривень.

Текст допису Львівської облради:

Сьогодні, 31 січня, Галицький районний суд міста Львова прийняв постанову, якою спростував висновки Національного агентства з питань запобігання корупції стосовно вчинення адміністративного порушення щодо підписання розпорядження про преміювання голови Львівської обласної ради Ірини Гримак. Таким чином, суд визнав дії голови обласної ради правомірними та законними.

Нагадаємо, 8-12 листопада НАЗК склало та направило до суду 25 адміністративних протоколів. За ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів до суду було скеровано, в тому числі 2 протоколи стосовно голови Львівської обласної ради. Втім Ірина Гримак у суді довела, що підписуючи відповідні розпорядження, діяла виключно на основі прийнятих обласною радою відповідних рішень.