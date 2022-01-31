Ирину Гримак избрали главой Львовского облсовета на первой сессии, которая состоялась 1 декабря 2020 года. На местных выборах она возглавляла список кандидатов в депутаты в ЛОР от "Европейской Солидарности".

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Суд оправдал Гримак

Галицкий районный суд Львова 31 января принял постановление, которым опроверг выводы Национального агентства по предотвращению коррупции. Они касались подписания главой ЛОР Ириной Гримак распоряжения о премировании самой себя. По мнению НАПК, это было административным нарушением. Однако суд признал действия Гримака правомерными и законными.

Ирина Гримак в суде доказала, что подписывая соответствующие распоряжения, действовала исключительно на основе принятых областным советом соответствующих решений,

– отметили в облсовете.

В целом НАПК 8 – 12 ноября составило и направило в суд 25 админпротоколов, в частности, 2 – в отношении председателя ЛОР. Их составили по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Интересно! По информации " Вариантов", в течение года Ирина Гримак получала разную зарплату. В общей сложности она колебалась от 40 до 77 тысяч гривен. Однако в июле глава ЛОР со всеми надбавками заработала более 187 тысяч гривен. В частности, пособие на оздоровление составило 77 тысяч гривен.

Текст сообщения Львовского облсовета:

Сегодня, 31 января, Галицкий районный суд города Львова принял постановление, которым опроверг выводы Национального агентства по предотвращению коррупции относительно совершения административного нарушения подписания распоряжения о премировании председателя Львовского областного совета Ирины Гримак. Таким образом, суд признал действия главы областного совета правомерными и законными.

Напомним, 8-12 ноября НАПК составило и направило в суд 25 административных протоколов. По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в суд было направлено, в том числе 2 протокола относительно председателя Львовского областного совета. Впрочем, Ирина Гримак в суде доказала, что подписывая соответствующие распоряжения, действовала исключительно на основе принятых областным советом соответствующих решений.