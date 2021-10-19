Вірус стає агресивнішим: у Львові трьом хворим на COVID-19 ампутували кінцівки

У Львові невпинно зростає кількість госпіталізованих з COVID-19. Львівські лікарі розповіли, що вірус став ще агресивнішим. За тиждень через тромбоз медики були змушені ампутувати кінцівки 3 пацієнтам.

У стаціонарах львівських лікарень станом на 19 жовтня перебуває 801 пацієнт. У 762 людей підтвердили коронавірус, 57 – перебувають у реанімації, а 28 – під'єднані до апаратів ШВЛ.

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Трьом пацієнтам ампутували кінцівки через тромбоз

Львівські лікарі розповіли, що симптоми коронавірусу стали агресивнішими. Серед них є й тромбоз. За тиждень хірурги 8 міської клінічної лікарні були змушені провести 3 ампутації, щоб врятувати життя пацієнтів.

Усі вони (пацієнти – 24 канал) потрапили у наше COVID-відділення через важкий перебіг хвороби. Згодом додалися симптоми тромбозу,

– додали у лікарні.

Від початку пандемії коронавірусу, у медзакладі зафіксували такі ускладнення у 15 пацієнтів.



Лікарі ампутували кінцівки 3 хворим на коронавірус / Фото 8-а МКЛ Львова

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У групі ризику – пацієнти з надвагою та курці

За словами лікарів, у зоні ризику перебувають ті, які хворіє на діабет, генералізований атеросклероз, а також пацієнти із надвагою та курці.

"Чому так стається? COVID-19 викликає тромбування дрібних і більших судин в різних ділянках тіла. Найчастіше потерпають легені, адже вірус викликає агрегацію дрібних клітинок крові, які приводять до мікротромбування", – розповіли медики.

У лікарні додали, що траплялися й такі випадки, коли пацієнт почувався добре, однак клінічна картина на КТ свідчила про масштабне ураження легень. Також були випадки навпаки – хворому було важко дихати, а на КТ змін видно не було.

"Після легень найчастіше тромби утворюються у кишківнику та нижніх кінцівках. Підступність і в тому, що тромбоз як ускладнення, трапляється не тільки в розпалі хвороби, але після повного одужання", – зауважили у медзакладі.

Тому, за словами лікарів, важливо, щоб пацієнт після виписки із лікарні, був на постійному контролі у сімейного терапевта.



Причиною ампутацій був тромбоз / Фото 8-а МКЛ Львова



У зоні ризику – хворі на діабет, курці й люди з надвагою / Фото 8-а МКЛ Львова