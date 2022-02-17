Вітер у Львові позривав фасади будинків і повалив бетонний паркан: фото наслідків

У Львові 17 лютого були шквальні пориви вітру. Через це на припарковані автомобілі впала стара цегляна стіна.

Також з будинків попадала ліпнина. Інцидент трапився на початку вулиці Кульпарківської.

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Стіна була аварійною / Фото ZAXID.NET



Стіна впала на припарковані автомобілі / Фото ZAXID.NET

Інші випадки

Правоохоронці вже знайшли власників пошкоджених автомобілів. Районна адміністрація з'ясовує, кому належала аварійна стіна.

Також вітер руйнував будинки на вулиці Личаківській, 113, та 111. Фрагменти з фасадів попадали на дахи магазинів. Про це повідомляють у "Гарячій лінії міста Львова".



Каміння падало з будинків на Личаківській / Фото Сергія Калабухи



Вітер пошкодив фасади будинків / Фото Сергія Калабухи

Каміння впало, коли людина вийшла з будинку

Користувач Роман Ярошевич на "Гарячій лінії Львова" написав, що частина фасаду, коли людина виходила з магазину. Проте її врятував міцний дашок крамниці. Роман зазначив, що фасад в аварійному стані вже кілька років.



Аварійний фасад / Фото Романа Ярошевича



Камінь впав на дашок крамниці / Фото Романа Ярошевича

Вулиця Джорджа Вашингтона

Бетонний паркан обвалився від вітру й на вулиці Джорджа Вашингтона. Він впав на пішохідну зону.



Паркан впав на тротуар / Фото Христини Гузінської

Вулиця Городоцька

Через сильні пориви вітру фасади будинків попадали на вулиці Городоцькій. На фото видно, що каміння летіло на пішохідну зону та велодоріжку.



Фасад будинку впав на пішохідну зону / Фото "Варта1"



Наслідки поривів вітру у Львові / Фото "Варта1"

Синоптики попереджали

Про негоду 17 лютого попереджав Український гідрометеорологічний центр. Метеорологи навіть оголосили штормове попередження. Також прогнозували значний дощ з мокрим снігом та перший рівень небезпеки (жовтий).