Также с домов попадала лепнина. Инцидент произошел в начале улицы Кульпарковской.

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Стена была аварийной / Фото ZAXID.NET

Стена упала на припаркованные автомобили / Фото ZAXID.NET

Другие случаи

Правоохранители уже нашли владельцев поврежденных автомобилей. Районная администрация выясняет, кому принадлежала аварийная стена.

Также ветер разрушал дома на улице Лычаковской, 113, и 111. Об этом сообщают в "Горячей линии города Львова".

Камни падали с домов на Лычаковской / Фото Сергея Калабухи

Ветер повредил фасады домов / Фото Сергея Калабухи

Камни упали, когда человек вышел из дома

Пользователь Роман Ярошевич на "Горячей линии Львова" написал, что часть фасада, когда человек выходил из магазина. Однако ее спас крепкий козырек лавки. Роман отметил, что фасад в аварийном состоянии уже несколько лет.

Аварийный фасад / Фото Романа Ярошевича

Камень упал на козырек магазина / Фото Романа Ярошевича

Улица Джорджа Вашингтона

Бетонный забор обвалился от ветра и на улице Джорджа Вашингтона. Он упал на пешеходную зону.

Забор упал на тротуар / Фото Кристины Гузинской

Улица Городоцкая

Из-за сильных порывов ветра фасады домов попадали на улицы Городоцкой. На фото видно, что камни летели на пешеходную зону и велодорожку.

Фасад дома упал на пешеходную зону / Фото "Варта1"

Последствия порывов ветра во Львове / Фото"Варта1"

Синоптики предупреждали

О непогоде 17 февраля предупреждал Украинский гидрометеорологический центр. Метеорологи даже объявили штормовое предупреждение. Также прогнозировали значительный дождь с мокрым снегом и первый уровень опасности (желтый).