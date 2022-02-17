В то же время на территории Львовщины и Прикарпатья прогнозируют осадки – сильный мокрый снег и дождь. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометеорологического центра.

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В Украине 17 февраля порывы ветра 15 – 20 метров в секунду, в Карпатах 25 – 30 метров в секунду, сильный дождь с мокрым снегом (I уровень опасности, желтый),

– сообщили синоптики.

В Украине объявили штормовое предупреждение / Данные Укргидрометцентра

Непогода в Украине: что известно

С начала 2022 года несколько раз объявляли штормовые предупреждения из-за сильного ветра.

За это время стихия уже успела нанести немалый ущерб. В частности, приводила к приостановке работы общественного транспорта. Кроме этого, непогода валила деревья и билборды.

Часто сильный ветер сопровождался снегом, дождем, порой градом и молниями с громом.

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