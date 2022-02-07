Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Закарпатья.
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Снежные фонтаны – явление красивое, но крайне опасное. Ведь образовывается сильным ветром возле снежных карнизов,
– говорится в сообщении.
В горах сейчас опасно
Кроме того, спасатели предупредили путешественников, которые намерены идти в горы, об опасности. В то же время в ГСЧС отметили, что днем 7 февраля погодные условия еще больше ухудшатся.
По прогнозам синоптиков, значительный снег и мокрый снег, иногда усиление ветра до 17 – 22 метров в секунду, метели,
– добавили в Государственной службе.