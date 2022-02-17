Водночас на території Львівщини та Прикарпаття прогнозують опади – значний мокрий сніг і дощ. Про це свідчать дані Українського гідрометеорологічного центру.

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В Україні 17 лютого пориви вітру 15 – 20 метрів на секунду, у Карпатах 25 – 30 метрів на секунду, значний дощ з мокрим снігом (І рівень небезпечності, жовтий),
– повідомили синоптики.


В Україні оголосили штормове попередження / Дані Укргідрометцентру

Як поводитись під час стихійного лиха

  • Закрийте вікна та відійдіть від них подалі. Перейдіть в безпечне місце.
  • Сховайтеся у внутрішніх приміщеннях – коридорі, ванній кімнаті, коморі або підвалі. Не намагайтесь перейти в іншу будівлю – це небезпечно. В жодному разі не користуйтеся ліфтами.
  • Уникайте хитких будівель, якщо лихо застало вас на вулиці.
  • По можливості заховайтеся в підвал найближчого будинку та перечекайте негоду.
  • Якщо ви на відкритій місцевості, притисніться до землі, захищаючи голову.

Негода в Україні: що відомо

  • З початку 2022 року кілька разів оголошували штормові попередження через сильний вітер.
  • За цей час стихія вже встигла завдати чимало збитків. Зокрема призводила до призупинення роботи громадського транспорту. Окрім цього, негода валила дерева та білборди.
  • Часто сильний вітер супроводжувався снігом, дощем, деколи градом і блискавками з громом.

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