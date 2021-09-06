Вивісили на білборди адреси боржників: суд покарав директора "Стрийводоканалу"

У червні 2021 року в Стрию з'явились білборди з боржниками "Стрийводоканалу". Так підприємство вирішило спонукати людей заплатити за воду. Однак суд побачив у цьому порушення персональних даних.

У "Стрийводоканалі" переконували, що на білборди потрапили лише злісні боржники. На рекламному щиті не вказували їхніх прізвищ, а лише адресу та суму боргу.

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У Стрию боролись з боржниками за допомогою білбордів

На початку червня "Стрийводоканал" вивісив на рекламних щитах адреси містян, які заборгували гроші за водопостачання. Вони були винні комунальному підприємству 540 тисяч гривень. Аби боротись з боржниками, "Стрийводоканал" вирішив оприлюднити їхні адреси на білбордах по всьому місту.

Ці боржники взагалі не йдуть на діалог. Вони споживають воду і не платять, а суми значні. Ми тих людей не попереджали, що будемо оприлюднювати адреси, адже їхні персональні дані ми не оприлюднили,

– розповів начальник відділу збуту "Стрийводоканалу" Василь Хомка.

Загалом у Стрию були 4 такі рекламні щити. Їх встановили у тих районах, де проживають боржники. Окрім переліку адрес та сум боргів, на білбордах був напис "Вами "пишається" громада міста". У "Стрийводоканалі" були переконані, що не публікують персональних даних боржників, адже не вказують їхніх прізвищ.

Суд покарав директора підприємства

Стрийський міськрайонний суд розглянув цю справу та виявив порушення персональних даних. Посилаючись на тлумачення Конституційного суду, в постанові мовиться, що персональними даними є відомості про національність, освіту, релігійні переконання, матеріальний та сімейний стан, адресу тощо.

Директор "Стрийводоканалу" Володимир Козак тричі не приходив на судові засідання, тож справу розглядали без нього. Суддя Назар Янів визнав посадовця винним у порушенні законодавства у сфері захисту персональних даних. Його оштрафували на 1 700 гривень. За українським законодавством, на це рішення суду ще можна подати апеляцію.

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