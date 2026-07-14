Маленька пригода зі щасливим фіналом: у Львові рятувальники визволили качку із пастки

У Львові рятувальники визволили качку, яка заплуталася в сітці посеред озера. Інцидент стався 12 липня на водоймі на вулиці Стрийській.

Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як саме рятувальники визволяли птаха?

Хоча основним завданням надзвичайників є ліквідація масштабних техногенних та природних катастроф, допомога тваринам залишається важливим складником їхньої щоденної роботи. До Служби порятунку звернулися небайдужі очевидці, які помітили знесиленого птаха.

Для визволення пернатої фахівці діяли максимально обережно, аби не завдати птаху додаткового стресу чи фізичних травм. За допомогою човна вони дісталися до птаха, який перебував приблизно за 30 метрів від берега, та обережно вивільнили його з пастки.

Після порятунку качка без ушкоджень повернулася у воду та знову опинилася на волі. У ДСНС наголошують, що для них немає другорядних викликів, адже кожне врятоване життя має значення.

Успішний порятнок качки у Львові: дивіться відео

Нагадаємо, рятувальники у Львові неодноразово рятували тварин та їх господарів, які потрапляли у складні ситуації. Зокрема, надзвичайники допомогли жінці спуститися з чотириметрового дерева, на яке вона залізла, рятуючи свого кота. Пухнастик видерся на дерево під час прогулянки, а господарка, діставши улюбленця, вже не змогла самостійно злізти й викликала ДСНС.

Також на Львівщині рятувальники під час гасіння пожежі врятували двох рудих кошенят, які опинилися у задимленій літній кухні. Почувши нявкання, вогнеборці винесли пухнастиків із вогню та врятували їм життя, а також не допустили поширення пожежі на сусідні будівлі.

Крім того, рятувальники за один день двічі врятували собак, які потрапили в небезпечні пастки. У Дрогобицькому районі вони визволили наляканого пса, що застряг у норі, а в Добромилі дістали собаку з восьмиметрового колодязя та повернули його господарям.