Об этом сообщили в ГСЧС Львовской области.

Как именно спасатели освободили птицу?

Хотя основной задачей спасателей является ликвидация масштабных техногенных и природных катастроф, помощь животным остается важной составляющей их повседневной работы. В Службу спасения обратились неравнодушные очевидцы, которые заметили обессиленную птицу.

Для спасения пернатого специалисты действовали максимально осторожно, чтобы не причинить птице дополнительного стресса или физических травм. С помощью лодки они добрались до птицы, которая находилась примерно в 30 метрах от берега, и осторожно освободили ее из ловушки.

После спасения утка без повреждений вернулась в воду и снова оказалась на свободе. В ГСЧС подчеркивают, что для них нет второстепенных вызовов, ведь каждая спасенная жизнь имеет значение.

Успешное спасение утки во Львове: смотрите видео

Напомним, спасатели во Львове неоднократно спасали животных и их хозяев, которые попадали в сложные ситуации. В частности, спасатели помогли женщине спуститься с четырехметрового дерева, на которое она залезла, спасая своего кота. Пушистик взобрался на дерево во время прогулки, а хозяйка, достав питомца, уже не смогла самостоятельно слезть и вызвала ГСЧС.

Также во Львовской области спасатели во время тушения пожара спасли двух рыжих котят, оказавшихся в задымленной летней кухне. Услышав мяуканье, пожарные вынесли пушистиков из огня и спасли им жизнь, а также не допустили распространения пожара на соседние здания.

Кроме того, спасатели за один день дважды спасли собак, попавших в опасные ловушки. В Дрогобычском районе они освободили испуганного пса, застрявшего в норе, а в Добромиле достали собаку из восьмиметрового колодца и вернули ее хозяевам.