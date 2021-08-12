Влетіли в КамАЗ: біля Східниці 2 людей загинули у лобовій ДТП – фото
Джерело:поліція Львівщини
На трасі Східниця – Пісочна 11 серпня Volkswagen влетів у КамАЗ на зустрічній смузі. Внаслідок аварії загинули 2 людини.
ДТП трапилась приблизно о 18:20. Наразі правоохоронці встановлюють обставини зіткнення.
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Volkswagen влетів у КамАЗ
- На трасі Східниця – Пісочна близько 18:20 водій Volkswagen Golf, 49-річний житель одного з сіл Дрогобицького району, виїхав на зустрічну смугу.
- Там він зіштовхнувся з вантажівкою КамАЗ, за кермом якої перебував 47-річний житель Борислава.
- Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир, 42-річний односелець, отримали важкі травми.
- Постраждалі загинули на місці події.
Аварія трапилась на зустрічній смузі / Фото поліції Львівщини
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Правоохоронці проводять розслідування
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються встановити точні причини та обставини аварії.
Volkswagen влетів у КамАЗ / Фото поліції Львівщини
Пасажир та водій легковика смертельно травмувались / Фото поліції Львівщини
Постраждалі загинули на місці аварії / Фото "Варта 1"
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото "Варта 1"