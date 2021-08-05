Водій Jeep збив у Трускавці 11-річного хлопчика: фото
Джерело:поліція Львівщини
У Трускавці 4 серпня водій автівки Jeep renegade наїхав на 11-річного хлопчика. На щастя, дитина вижила, однак потрапила до лікарні.
Аварія трапилась приблизно о 17:30 на вулиці Івасюка. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.
До теми Дівчинка залишилась повною сиротою: помер ще один учасник ДТП з вини племінника ексмера Сколе
Водій Jeep збив дитину
- Близько 17:30 36-річний дрогобичанин за кермом автівки Jeep renegade збив 11-річного хлопчика.
- На щастя, постраждалий вижив.
- Однак внаслідок ДТП дитина отримала травми.
- Медики госпіталізували хлопчика до місцевої лікарні.
Травмований хлопчик потрапив до лікарні / Фото Наталі Кулик
Зауважте На Львівщині вантажівка на смерть збила 28-річного чоловіка: фото
Водієві загрожує обмеження волі
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії.
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Наталі Кулик