Авария произошла примерно в 17:30 на улице Ивасюка. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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Водитель Jeep сбил ребенка
- Около 17:30 36-летний житель Дрогобыча за рулем автомобиля Jeep renegade сбил 11-летнего мальчика.
- К счастью, пострадавший выжил.
- Однако в результате ДТП ребенок получил травмы.
- Медики госпитализировали мальчика в местную больницу.
Травмированный мальчик попал в больницу / Фото Натальи Кулик
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Водителю грозит ограничение свободы
Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину виновника ДТП докажут в суде, ему грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на тот же срок.
Сейчас правоохранители проводят расследование. Они пытаются выяснить все причины и обстоятельства аварии.
Правоохранители проводят расследование / Фото Натальи Кулик