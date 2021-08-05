Аварія трапилась приблизно о 17:30 на вулиці Івасюка. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

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Водій Jeep збив дитину

Близько 17:30 36-річний дрогобичанин за кермом автівки Jeep renegade збив 11-річного хлопчика.

На щастя, постраждалий вижив.

Однак внаслідок ДТП дитина отримала травми.

Медики госпіталізували хлопчика до місцевої лікарні.



Травмований хлопчик потрапив до лікарні / Фото Наталі Кулик

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Водієві загрожує обмеження волі

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху". Якщо провину винуватця ДТП доведуть у суді, йому загрожуватиме до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони намагаються з'ясувати усі причини та обставини аварії.



Правоохоронці проводять розслідування / Фото Наталі Кулик