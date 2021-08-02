Водієві загрожує в'язниця. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми На Київщині Opel влетів у пішоходів: загинув 10-річний хлопчик

Чоловік загинув під колесами вантажівки

  • Смертельна аварія трапилась приблизно о 3:20 у селі Гординя.
  • Водій вантажівки Volvo FH12, 60-річний місцевий житель, збив 28-річного односельця.
  • Внаслідок ДТП постраждалий отримав важкі травми й загинув на місці події.
  • Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки дорожнього руху".
  • Водієві загрожує покарання – від 3 до 8 років у в'язниці з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном до 3 років.
  • Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події.

На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка: фото
60-річний чоловік потрапив під колеса вантажівки / Фото поліції Львівщини

На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка: фото
Правоохоронці проводять розслідування / Фото поліції Львівщини