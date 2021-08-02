Водителю грозит тюрьма. Сейчас правоохранители проводят расследование.

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Мужчина погиб под колесами грузовика

  • Смертельная авария произошла примерно в 3:20 в селе Гордыня.
  • Водитель грузовика Volvo FH12, 60-летний местный житель, сбил 28-летнего односельчанина.
  • В результате ДТП пострадавший получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия.
  • Следователи открыли уголовное производство за "нарушение правил безопасности дорожного движения".
  • Водителю грозит наказание – от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.
  • Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства произошедшего.

На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка: фото
60-летний мужчина попал под колеса грузовика / Фото полиции Львовской области

На Львівщині вантажівка на смерть збила чоловіка: фото
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области