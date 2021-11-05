Водій, який на смерть збив батька журналіста 24 каналу, був п'яним за кермом

На вулиці Шевченка 4 листопада авто на смерть збило тата журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. У той момент він переходив дорогу пішохідним переходом. Перевірка на алкоголь встановила, що водій був п'яним.

Володимир Шляхтін отримав надзвичайно важкі травми. Він загинув на місці аварії.

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Водій був п'яним за кермом

Смертельна аварія трапилась 4 листопада приблизно о 15:00 на вулиці Шевченка. Водій автівки Toyota Avensis, 38-річний львів'янин, збив 71-річного батька журналіста 24 каналу Володимира Шляхтіна. У той момент чоловік переходив дорогу у межах пішохідного переходу.

Водій рухався на шаленій швидкості. Від удару пішохода відкинуло на кілька метрів. Внаслідок ДТП він отримав травми, які були несумісні з життям. Володимир Шляхтін помер на місці аварії.

Водієві провели перевірку на алкоголь та наркотики. Експертиза встановила, що на момент ДТП він був п'яним. За інформацією ZAXID.NET, експертиза виявила у крові львів'янина 1,51 проміле, що у 7,5 раза перевищує допустиму норму.

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Зловмиснику загрожує в'язниця

У коментарі 24 каналу речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська розповіла, що правоохоронці затримали водія. Наразі він перебуває під вартою. 5 листопада суд обере йому запобіжний захід.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру в "порушенні ПДР особами, що керують автомобілем в стані сп'яніння". Йому загрожує від 5 до 10 років за ґратами з позбавленням водійського посвідчення на той самий термін.

Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини смертельної ДТП.

Дивіться фото з місця ДТП / Фото 24 каналу, поліції та Патрульної поліції Львівщини