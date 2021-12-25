Врятувати від обмороження: у містах України облаштовують пункти обігріву для безхатьків

На час зимових холодів в містах України облаштовують пункти обігріву. У такий спосіб намагаються підтримати безхатьків та врятувати людей від обмороження.

У Львові діє 2 пункти обігріву. По Львівській області – понад 130. Усім відвідувачам пропонують гарячий чай, тепле вбрання, огляд лікаря за потреби і місце для ночівлі.

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Як допомагають безхатькам

У зимовий "набір" для жінок, що приходять до центру входять колготи, штани, 2 светри й куртка. Після гарячого душу відвідувачки перевдягаються в чистий одяг.

Куртка, джинси – якраз мій розмір, і шкарпетки на мене. Я себе людиною відчула,

– розповіла безпритульна Наталія.

Якщо для жінок теплих речей достатньо, то з чоловічим одягом – складніше. За словами соціальної працівниці Світлани Неклеви, найбільше потрібні светри, теплі куртки, підштанки та шкарпетки і взуття великих розмірів.

"Одяг нам можна привозити в будь-який час із понеділка по неділю до 10 години вечора. В нас є черговий, який допоможе забрати з машини чи донести його", – зауважила Світлана Неклева.

Потребуючі отримують вечерю

Ще одна опція в Центрі обігріву – гаряча вечеря. Готують її з продуктів, які є на полицях.

"Вони приходять на 20 годину, коли працюватиме кухня. Можуть отримати суп, другі страви, м'ясне, рибне і чай", – зазначив соціальний працівник Назар Шелко.

Щодня до львівського пункту обігріву навідується понад 10 людей, а от ночують – втричі більше.

Під час патрулювання, коли ми виявляємо бездомних людей, наголошуємо, що вони до нас можуть звернутися й, при потребі, пересидіти мороз, – пояснила виконуюча обов'язки директорки Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян Ольга Ільчишин.

За словами директорки Центру, обмороження в безхатьків трапляються щороку. Люди у стані алкосп'яніння не помічають цього вчасно й не розуміють, що відбувається, тому є наслідки.

Повний перелік пунктів обігріву з адресами в усіх областях України доступний на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Відтак безпритульних просять не залишатися просто неба і приходити в Центр обігріву. Це актуальна проблема, оскільки найближчими ночами у Львові прогнозують до –7 градусів морозу.