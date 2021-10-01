Встановили моє фото і телефонували підприємцям, – львівський священник попередив про нову аферу

Священнослужитель зі Львова отець Юстин Бойко розповів про нову аферу у вайбері. Зловмисники встановили його фото і, прикидаючись священниками, телефонували до тернопільських підприємців.

Дивно, однак шахраї не просили гроші. Вони хотіли лише 3 машини бетону.

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Священник попередив про нове шахрайство у вайбері

Єромонах Юстин Бойко попередив, що шахраї використовують його фото у вайбері, щоб виманювати будівельні матеріали. Священник просить усіх бути обережними й не довіряти незнайомцям у мережі.

Зловмисники у вайбері під чужим номером встановили моє особисте фото і під виглядом священника телефонували підприємцям у Тернополі,

– розповідає Бойко.

За словами священника, шахраї не просили гроші. Вони зателефонували до власника будівельної компанії й під іменем так званого "отця Романа" попросили 3 машини бетону. Будматеріали потрібно було завезти в одне із сіл на Тернопільщині.

"Я про це дізнався від тамтешнього єпископа. Це він мені зателефонував і розповів про цю ситуацію. Потім вже священники звідти дзвонили й люди теж", – додав священник.

На номер шахраїв намагались додзвонитися. Однак відповіді не було. Отець Юстин додав, що підприємець викликав поліцію. Наразі тривають слідчі дії.



Шахраї прикидались священником / Фото "Еспресо. Захід"