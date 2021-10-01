Удивительно, но мошенники не просили деньги. Они хотели только 3 машины бетона.

Интересно Обещал переезд в США и 2 миллиона долларов: украинка отдала мошеннику почти 200 тысяч гривен

Священник предупредил о новом мошенничестве в вайбере

Иеромонах Юстин Бойко предупредил, что мошенники используют его фото в вайбере, чтобы выманивать строительные материалы. Священник просит всех быть осторожными и не доверять незнакомцам в сети.

Злоумышленники в вайбере под чужим номером установили мое личное фото и под видом священника звонили предпринимателям в Тернополе,

– рассказывает Бойко.

По словам священника, мошенники не просили деньги. Они позвонили к владельцу строительной компании и от имени так называемого "отца Романа" попросили 3 машины бетона. Стройматериалы нужно было завезти в одно из сел на Тернопольщине.

"Я об этом узнал от местного епископа. Это он мне позвонил и рассказал об этой ситуации. Потом уже священники оттуда звонили и люди тоже", – добавил священник.

На номер мошенников пытались дозвониться. Однако ответа не последовало. Отец Юстин добавил, что предприниматель вызвал полицию. Продолжаются следственные действия.



Мошенники притворялись священником / Фото "Еспресо. Захід"