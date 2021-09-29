Коли за справу черкащанки взялись представники кіберполіції, то за фото та даними з інтернету вони встановили справжнє ім'я зловмисника.

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Чоловік не повідомляв своїй співмешканці справжнього імені

Виявилось, що справжні паспортні дані чоловік ретельно приховував ще з 2014 року. Причина у шахрая на це була – він переховувався від правоохоронних органів Львівщини. Йому загрожувало 5 років за ґратами за підробку даних та шахрайські дії.

Зверніть увагу! Шахрая впіймали та передали правоохоронцям: тепер відповідати йому перед законом таки доведеться.

Чоловік задурив голову уманчанці розповідями про пенсію з США

А ще один шахрай видурив у жінки 200 тисяч – за потенційний переїзд до Сполучених Штатів. Пара познайомилась в інтернеті. Чоловік обіцяв забрати 37-річну жінку до себе, якщо та отримає його пенсію, зароблену за 2 роки служби в США. Зберігати уманчанка мала немало – 2 мільйони доларів.

2 мільйони доларів жінці начебто мали передати поштою

Чоловік запевнив, що гроші довірливій українці передадуть поштою, проте не задарма. Вона мала сплатити збір – майже 186 тисяч гривень. Потерпіла і перерахувала велетенську суму на картку одного з клієнтів українського банку.

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Жодних підозр у жінки не виникло доти, доки іноземець не попросив про ще сотню тисяч – для оформлення документів. Тоді уманчанці і спало на думку, що її ошукали.

Правоохоронці закликають перевіряти інформацію від малознайомих

У поліції закликають не довіряти малознайомим і чужим людям, та радять ретельно перевіряти інформацію, аби не потрапити у пастку.

Лише від початку року поліцейські на Черкащині отримали понад 10 тисяч заяв та повідомлень про вчинення шахрайських дій. Більш як півсотні таких злочинів вже розкрили та 175 зловмисникам слідчі вручили підозри.