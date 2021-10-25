Я думаю, що ми будемо в червоній зоні, – Андрій Садовий про карантин у Львові
Джерело:Львівська міська рада
Мер Львова сказав, що місто швидше за все перейде в червону зону найближчим часом. Наразі міська рада очікує на рішення державної комісії з питань ТЕБ і НС, яка має прийняти відповідне рішення.
Львівська обласна інфекційна лікарня завантажена на 110%. Інші міські лікарні – орієнтовно 53%. Про це Садовий розповів під час ранкового ефіру на радіо "Люкс FM" 25 жовтня.
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Сумна статистика
Міський голова каже, що ми плавно входимо в червону зону карантину. За ніч проти 25 жовтня до львівських лікарень привезли 56 нових хворих. Виписали лише 6 пацієнтів, а померли натомість 19 людей. За робочі дні пацієнтів до медзакладів госпіталізують ще в більшій кількості.
Зважаючи на статистику, Львів найближчим часом може опинитися в червоній зоні. Можливо, це станеться навіть швидше, ніж 1 листопада. Лікарні поступово заповнюють новими хворими, але кисень є.
До прикладу, обласна інфекційна лікарня завантажена на 110%. По наших міських лікарнях на сьогодні завантаженість орієнтовно 53%. У нас є достатня кількість місць, ми маємо кисень,
– каже Андрій Садовий.
Міська влада ще навесні почала закупляти кисневі станції. Тому львівські лікарні самостійно виробляють кисень.
У Львові карають порушників карантину
- З 18 жовтня у Львові діють посилені карантинні обмеження.
- Зокрема, працівники усіх ресторанів, кафе, спортзалів, магазинів тощо повинні бути вакцинованими або мати свіжий ПЛР-тест.
- Дотримання карантину у закладах міста перевіряють мобільні групи.
- Таким чином 22 жовтня через порушення зачинили 4 магазини.
- Ще 4 львівським ринкам дали попередження.