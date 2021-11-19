"Я можу бути в тебе першим": у Львові водій Bolt чіплявся до 16-річної пасажирки

У Львові водій таксі компанії Bolt робив 16-річній пасажирці непристойні пропозиції. Він казав, що зробить дівчині масаж, пофотографує та може бути у неї "першим".

Мама дівчини розповіла про цей інцидент у фейсбуці. Однак, коли допис набув розголосу, його видалили.

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Таксист чіплявся до 16-річної дівчини

Мама дівчини Галина Кравцова розповіла, що 49-річний водій таксі компанії Bolt чіплявся до її 16-річної доньки.

"Ти просто не знайома ще з такими старшими мужчинами, я можу бути в тебе першим". Таку пропозицію почула донька,

– зазначила жінка.

За її словами, таксист має дітей і онуків. Цю інформацію він сам написав Кравцовій, зазначивши що не вбачає у своїх діях нічого поганого.

"Дочці 16 років. Перед тим, як звернутись у поліцію, я зателефонувала на "Гарячу лінію" міста, бо не знала, чи поліція розглядатиме цю ситуацію. Тому що ні фото, ні відеодоказів не було", – додала мама пасажирки.

Дівчина у той момент не зорієнтувалася, що треба знімати усе на відео. Вона лише думала, як можна якомога швидше вийти з авто.

"Вона була дуже перелякана. Єдиний доказ – лише те, що наступного дня він написав їй у вайбер", – зауважила Кравцова.



Допис жінки вже видалив фейсбук / Фото "Еспресо"

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Таксист писав дівчині у вайбері "просто по-людськи"

Дівчина викликала таксі, щоб доїхати від "Ашану" на вулиці Стрийській до центру Львова. Там вона замовила фотосесію.

"Це чималий шлях, тому мовчки слухала дурниці на кшталт "тебе на фотосесії не лише пофотографують", "я сам тебе сфотографую". Дитина розповідала, що водій казав, нібито не вперше вже пропонує масаж дівчаткам, і якісь уже на нього пожалілися, за що компанія Bolt на день його заблокувала", – додала жінка.

За словами матері пасажирки, після публікації допису про цей інцидент водій писав їй на особисту сторінку. Чоловік зазначив, що він – "нормальний, має дітей і онуків". За його словами, наступного дня після поїздки він пропонував дівчині масаж "просто по-людськи".



Жінка поскаржилась на водія / Фото "Еспресо"

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Мама звернулася у поліцію

За словами жінки, цей випадок трапився у неділю, 31 жовтня, а вже у вівторок вона пішла у поліцію.

"Спершу мала сумнів, чи це правильне рішення, бо не знала, чи поліція відреагує на таку ситуацію. Але мене зрозуміли й сказали, що про такі речі треба повідомляти", – зауважила Кравцова.

Мама дівчинки звернулася у відділок на вулиці Чупринки. Там їй сказали, що оскільки водій не вчиняв жодних фізичних дій, з ним можуть лише поспілкуватися.

Мені це й було потрібно, бо як я буду з ним говорити? Це не має сенсу, а коли говорить поліція – то вже по-іншому,

– розповіла жінка.

Також вона поскаржилась на чоловіка у службу таксі. Там сказали, що співпрацюватимуть з поліцією, якщо це буде потрібно, та надаватимуть усю інформацію. За словами жінки, Bolt уже блокував цього водія на рік.

"Очевидно, Bolt на рік просто так не заблокував, напевне вже були прецеденти", – додала Кравцова.

Жінка підсумувала, що написала свій допис для того, щоб попередити батьків, що самостійні поїздки дітей можуть бути небезпечними. Тож вона закликала усіх бути обачними.