Мама девушки рассказала об этом инциденте в фейсбуке. Однако, когда сообщение получило огласку, его удалили.

К теме Во Львове таксист, неизвестно куда повез ребенка: люди едва не устроили самосуд

Таксист приставал к 16-летней девушке

Мама девушки Галина Кравцова рассказала, что 49-летний водитель такси компании Bolt приставал к ее 16-летней дочери.

"Ты просто не знакома еще с такими старшими мужчинами, я могу быть у тебя первым". Такое предложение услышала дочь,

– отметила женщина.

По ее словам, таксист имеет детей и внуков. Эту информацию он сам написал Кравцовой, отметив что не видит в своих действиях ничего плохого.

"Дочери 16 лет. Перед тем, как обратиться в полицию, я позвонила на "горячую линию" города, потому что не знала, будет ли полиция рассматривать эту ситуацию. Потому что ни фото, ни видеодоказательств не было", – добавила мама пассажирки.

Девушка в тот момент не сориентировалась, что надо снимать все на видео. Она лишь думала, как можно скорее выйти из авто.

"Она была очень испугана. Единственное доказательство – лишь то, что на следующий день он написал ей в вайбер", – заметила Кравцова.



Сообщение женщины уже удалил фейсбук / Фото "Еспресо"

Заметьте Убийство 4-летней девочки на Днепропетровщине: новые детали жуткого преступления

Таксист писал девушке в вайбере "просто по-человечески"

Девушка вызвала такси, чтобы доехать от "Ашана" на улице Стрыйской до центра Львова. Там она заказала фотосессию.

"Это немалый путь, поэтому молча слушала глупости вроде "тебя на фотосессии не только пофотографируют", "я сам тебя сфотографирую". Ребенок рассказывал, что водитель говорил, якобы не впервые уже предлагает массаж девочкам, и какие-то уже на него пожаловались, за что компания Bolt на день его заблокировала", – добавила женщина.

По словам матери пассажирки, после публикации сообщения об этом инциденте водитель писал ей на личную страницу. Мужчина отметил, что он – "нормальный, имеет детей и внуков". По его словам, на следующий день после поездки он предлагал девушке массаж "просто по-человечески".



Женщина пожаловалась на водителя​ / Фото "Еспресо"

Читайте также Мы детей воруем: на Запорожье подростки запугали 12-летнего мальчика ради развлечения

Мама обратилась в полицию

По словам женщины, этот случай произошел в воскресенье, 31 октября, а уже во вторник она пошла в полицию.

"Сначала были сомнения, правильное ли это решение, потому что не знала, полиция отреагирует на такую ситуацию. Но меня поняли и сказали, что о таких вещах надо сообщать", – отметила Кравцова.

Мама девочки обратилась в участок на улице Чупрынки. Там ей сказали, что поскольку водитель не совершал никаких физических действий, с ним могут только пообщаться.

Мне это и было нужно, потому что как я буду с ним говорить? Это не имеет смысла, а когда говорит полиция – то уже по-другому,

– рассказала женщина.

Также она пожаловалась на мужчину в службу такси. Там сказали, что будут сотрудничать с полицией, если это потребуется, и предоставлять всю информацию. По словам женщины, Bolt уже блокировал этого водителя на год.

"Очевидно, Bolt на год просто так не заблокировал, наверное уже были прецеденты", – добавила Кравцова.

Женщина подытожила, что написала свое сообщение для того, чтобы предупредить родителей, что самостоятельные поездки детей могут быть опасными. Поэтому она призвала всех быть осмотрительными.