Підлітки каталися по селищу на автомобілі Mercedes Benz G-класу, який один із підлітків узяв у своїх батьків. Компанія помітила 12-річного хлопця і вирішила "розважитися".
Зверніть увагу В Одесі підлітки із балончиком зухвало пограбували чоловіка
Казали, що крадуть дітей
Троє підлітків, віком 16, 17 та 18 років наполегливо пропонували 12-річній дитині покататися з ними на авто. Хлопчику вдалося втекти до найближчого кіоску, де небайдужі викликали поліцію.
У мережі опублікували відео, як водій автомобіля говорить по телефону з другом і розповідає про те, що краде дітей.
На Запоріжжі підлітки "викрадають дітей": дивіться відео
Правоохоронці прибули на виклик та склали протокол на двох підлітків: оператору за хуліганство, 17-річному водію за кермування без прав. Крім того, батько останнього отримав протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.
Останні інциденти з дітьми
- У Житомирі суд виніс вирок 24-річному чоловіку за зґвалтування 10-річної дівчинки. Тепер він проведе 11 років у в'язниці.
- У Черкасах спеціальна комісія підтвердила факт знущання вихователів над дітьми з вадами розвитку в садочку. Прокуратура розпочала слідство.
- У Луцьку жінка порізала себе та свою 2-річну дитину. Дівчинка перебуває в реанімації.