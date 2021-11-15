Підлітки каталися по селищу на автомобілі Mercedes Benz G-класу, який один із підлітків узяв у своїх батьків. Компанія помітила 12-річного хлопця і вирішила "розважитися".

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Казали, що крадуть дітей

Троє підлітків, віком 16, 17 та 18 років наполегливо пропонували 12-річній дитині покататися з ними на авто. Хлопчику вдалося втекти до найближчого кіоску, де небайдужі викликали поліцію.

У мережі опублікували відео, як водій автомобіля говорить по телефону з другом і розповідає про те, що краде дітей.

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Правоохоронці прибули на виклик та склали протокол на двох підлітків: оператору за хуліганство, 17-річному водію за кермування без прав. Крім того, батько останнього отримав протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків.

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