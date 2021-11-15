Подростки катались по поселку на автомобиле Mercedes Benz G-класса, который один из подростков взял у своих родителей. Компания заметила 12-летнего парня и решила "развлечься".
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Говорили, что воруют детей
Трое подростков в возрасте 16, 17 и 18 лет настойчиво предлагали 12-летнему ребенку покататься с ними на авто. Мальчику удалось убежать в ближайший киоск, где неравнодушные вызвали полицию.
В сети опубликовали видео, как водитель говорит по телефону с другом и рассказывает о том, что крадет детей.
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Правоохранители прибыли на вызов и составили протокол на двух подростков: оператору за хулиганство, 17-летнему водителю за вождение без прав. Кроме того, отец последнего получил протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Последние инциденты с детьми
- В Житомире суд вынес приговор 24-летнему мужчине за изнасилование 10-летней девочки. Теперь он проведет 11 лет в тюрьме.
- В Черкассах специальная комиссия подтвердила факт издевательства воспитателей над детьми с недостатками развития в садике. Прокуратура начала следствие.
- В Луцке женщина порезала себя и своего 2-летнего ребенка. Девочка находится в реанимации.