Яскраве святкування Дня Незалежності на львівському Підзамчі: уся програма заходів
Джерело:24 канал
У Львові проєкт "Підзамче. Нарешті!" 24 серпня організує свято "Станція Незалежність" у Палаці Гната Хоткевича на вулиці Кушевича, 1. У програмі – презентація маршруту та брендбуку Підзамча, майстер-класи, виставки, лекції, музичні виступи та стендап.
Вхід на подію – вільний. Повна програма святкування вже готова, тож кожен охочий може обрати захід до душі.
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Як на Підзамчі святкуватимуть День Незалежності
Програма святкування буде присвячена львівському району Підзамче та Дню Незалежності України. Заходи триватимуть з 12.00 до 22.00. Подію організовують громадські організації "Львівський культурний центр", "Центр соціальних інновацій" у співпраці з Палацом Гната Хоткевича за підтримки Українського культурного фонду та Львівської міської ради.
За легендою святкування, життя порівнюють з рухом потяга, а Незалежність – зі станцією, що є відправною точкою до нових історій.
Ми хочемо розкрити незалежність людей нашого улюбленого Підзамча. Район з багатовіковою історією має що розповісти й показати. 24 серпня наш потяг нарешті символічно прибуде на станцію "Підзамче", що й стала для нас станцією "Незалежність",
– розповіли організатори.
Програму святкування поділили на 3 тематичні вагони: Підзамче, Мистецький та Вечірній. Кожен з вагонів містить низку подій.
Деталі про окремі заходи "Станції Незалежність", їх учасників та години проведення регулярно публікують на сторінках "Підзамче. Нарешті", Lviv Cultural Centre та Палац Гната Хоткевича.Зауважте! " Підзамче. Нарешті!" – це ініціатива, що гуртує навколо себе активних діячів та мешканців мікрорайону Підзамче у Львові. Над нею працює громадська організація Львівський культурний центр у партнерстві з Центром соціальних інновацій, Палацом Гната Хоткевича та офісом "Львів – місто літератури ЮНЕСКО". Проєкт існує за підтримки Українського культурного фонду.
Святкування Дня Незалежності у Палаці Гната Хоткевича / Фото "Підзамче. Нарешті!"