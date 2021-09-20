"Йдуть воювати за Україну": тіктокерка з Новояворівська потрапила у скандал

У Новояворівську 9-класниця виклала відео, на якому біжить зграя собак, з підписом російською мовою "Йдуть воювати за Україну". Після оприлюднення його в одному з місцевих телеграм-каналів школярка попросила вибачення.

Дівчина зняла відео для тіктока. За словами школярки, їй дуже соромно за свій вчинок.

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9-класниця зняла ганебне відео

Школярка з Новояворівська опублікувала у тіктоці образливе відео. На ньому видно, як вулицею біжить зграя собак. У підписі до ролика мовиться, що вони йдуть воювати за Україну. Невдовзі його оприлюднили в одному з телеграм-каналів.

Новояворівська тіктокерка публікувала відео у соцмережі Tik-Tok, де бігають собаки вулицею Шевченка, з підписом "Пошли воевать за Украину". Поки в країні триває війна, гинуть молоді хлопці, молодь жартує,

– мовиться у дописі.

Дівчина навчається у дев'ятому класі в Новояворівському ліцеї. За словами адміністраторів каналу, її неодноразово нагороджували похвальними грамотами.

Дивіться відео, яке виклала школярка у тіктоці:

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Школярка одразу ж вибачилась

Після публікації у телеграмі школярка зняла відео з вибаченнями. Дівчина зазначила, що їй дуже соромно за те, що вона зганьбила своїм вчинком націю та своїх батьків.

"Я не думала, що це так далеко зайде, що його поширять в пабліку мого міста. Мені дуже соромно за те, що я зробила. Я хочу щиро вибачитись. Чесно, це більше не повториться", – розповіла дівчина.

За її словами, відео було в мережі тиждень. Воно не було популярним, і ніхто не ставив йому лайки.

"І тут його побачили адміни пабліку. Я взагалі забула за це відео", – додала школярка.

Дівчина ще раз наголосила, що їй дуже соромно, і вона розуміє, що вчинила погано.

Школярка вибачилась в усіх, кого могла образити: відео