Є багато фейків, які спеціально вкидають, – Садовий про мародерство у Львові

Попри війну, для більшості міст справжньою проблемою стали мародери. Проте серед цього є багато брехні, яку спеціально вкидають, зокрема, і щодо Львова.

Про це розповів міський голова Львова, повідомляє 24 канал, посилаючись на національний телемарафон єдиних новин. За словами Андрія Садового, кількість фейків – велика.

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Фейки роблять для поширення злоби, – Садовий

Львівський мер відзначив, що після початку війни поліція Львова навпаки констатує зменшення злочинності, хоч такі прояви і є, тому є оперативне реагування й комендантська година.

Ми спостерігаємо велику кількість фейків, які спеціально вкидають для того, щоб дестабілізувати ситуацію, щоб була якась злоба одне до одного,

– зазначив Садовий.

Він додав, що також відстежують усі випадки завищення цін за оренду житла. Подібні випадки скеровують у військову адміністрацію, а також передають в органи правопорядку.

"Я очікую, що закон скорегують і буде можливість вилучати таке майно для потреб ЗСУ, тому що я вважаю, що будь-яке підвищення цін у порівнянні з 24 лютим є мародерством", – заявив очільник Львова.

Однак Садовий наголосив на тому, що настрій мешканців міста є дуже позитивним і кожен намагається допомогти, а фактично всі львів'яни є волонтери.

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