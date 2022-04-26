Мер Львова прокоментував ракетний обстріл залізничної станції у селищі Кресне, який відбувся 25 квітня. Про це політик повідомив у ефірі національного телемарафону, пише 24 канал.
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Була знищена трансформаторна підстанція. Звичайно, це проблема для залізниці, але наші залізничники демонструють прекрасні приклади креативності та виходять з будь-якої ситуації,
– сказав Андрій Садовий.
"Ми розуміємо, що цивільна інфраструктура є ціллю ворога. Ми ще в емоціях після минулотижневих атак, коли в нас загинуло 7 людей і 11 зазнали поранень", – продовжив міський голова.
Чуємо сирени – треба йти в укриття
Мер Львова вказав, що нині такий час – коли чуємо сирени, то треба йти в укриття і не ризикувати.
Тому що ворог стає все підступнім і підступнішим,
– додав політик.
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