Мэр Львова прокомментировал ракетный обстрел железнодорожной станции в поселке Кресне, который произошел 25 апреля. Об этом политик сообщил в эфире национального телемарафона, пишет 24 канал.

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Была уничтожена трансформаторная подстанция. Конечно, это проблема для железной дороги, но наши железнодорожники демонстрируют прекрасные примеры креативности и выходят из любой ситуации,

– сказал Андрей Садовый.

"Мы понимаем, что гражданская инфраструктура является целью врага. Мы еще на эмоциях после атак, которые были на прошлой неделе, когда у нас погибло 7 человек и 11 получили ранения", – продолжил городской голова.

Слышим сирены – нужно идти в укрытие

Мэр Львова сказал, что сейчас такое время – когда слышим сирены, нужно идти в укрытие и не рисковать.

Потому что враг становится все коварнее и коварнее,

– добавил политик.

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