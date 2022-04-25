Через це виникає запитання, чи продовжуватимуть далі росіяни все активніше обстрілювати Львів та область, не боячись випадково потрапити по Польщі. На це відповіли у Львівській ОВА.

До теми Це достатньо серйозний залізничний вузол, – Садовий про обстріл на Львівщині

Намагаємось додати безпеки на вулицях, – Козицький

Зокрема, зухвалість окупантів вирішив пояснити Максим Козицький – військовий очільник Львівщини. Він пояснив, що Львів насамперед є гуманітарним осередком, тому в регіоні роблять усе належне, щоб люди відчували себе в безпеці.

Чи можливі наступні удари по Львову? Звичайно, що можливі, як і по будь-якій точці в Україні,

– наголосив Козицький.

Він додав, що зараз завданням Львівщини є забезпечити людям віру в державу, армію і в те, що тут можна перебувати. "Ми це намагаємося здійснити в будь-який спосіб. Реалізовуючи спільні проєкти з тим самим ІТ-кластером і поліцією, що додає безпеки на вулицях", – запевнив військовий очільник регіону.

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