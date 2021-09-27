За стандартами НАТО: на Львівщині тривають українсько-американські військові навчання

Місто захопили терористи. Визволяють його українські військові спільно з підрозділами дружніх країн – Румунії, Польщі, Болгарії та Литви.

Це легенда міжнародних військових навчань Rapid Trident ("Швидкий тризуб"), які триватимуть до 1 жовтня на Яворівському полігоні, що на Львівщині. Роль терористів виконує спеціальний підрозділ OPFOR.

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"Захоплюємо повністю все містечко і перешкоджаємо просуванню регулярних військ. Створюємо умови для того, щоб вони використовували більше часу на витиснення нас з тих будівель і також барикадуємо, зменшуємо їхні шанси запалення будинків", – розповів командир механізованої роти OPFOR Фарес Альшамі.

Як звільняють території

Наступають на терористів бронетехнікою, піхотою та з повітря. Одразу ж беруться визволяти полонених і евакуйовувати поранених.

Далі – зачищають місто від ворожих сил. На звільнених будівлях вивішують український прапор. Нашим бійцям визволяти місто доводиться вже не вперше, оскільки вони реально це робили на сході України.

Сам родом з Луганщини. У 2014 році, коли війна прийшла в мій дім, я залишив все і пішов захищати свій дім, свою неньку. У мене є великий досвід. Я був у багатьох гарячих точках. Це вся Донецька й Луганська області,

– зазначив боєць батальйону "Айдар" Олександр "Хук".

Що відомо про тактику

Хід бойових дій під час навчать повністю контролює штаб. Саме там розробляють тактику наступу та оборони.

"За прикладом, як це робиться в НАТО. Ця система контролю поділяється на 3 типи – live-virtual-conіtraktion. Тобто live – це життя, реальні дії підрозділів в полях. Virtual – це віртуально створене середовище", – сказав начальник штабу керівництва навчання Rapid Trident – 2021 Олексій Ноздрачов.

"Є засоби, контролю, як віртуального середовища – це система Джікетс, так і live – дії підрозділу в полях за допомогою безпілотника", – додав він.

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Допомога США

Українсько-американські військові навчання Rapid Trident відбуваються вже 25 раз. "Швидкий тризуб" у 2021 році зібрав учасників із 15 країн світу. Це майже 6 тисяч військових. Усі вони вдосконалюють свої вміння та діляться досвідом на Яворівському полігоні.

"Від імені командування армії Збройних сил США в Європі хочу сказати, що це велика честь і радість для нас брати участь у співпраці з Україною і допомагати Україні розбудовувати її сили безпеки та оборони. Вперше за 25 навчань Rapid Trident нам вдалося створити об'єднане командування за стандартами НАТО", – наголосив полковник Збройних сил США Майкл Хансон.

На Яворівському полігоні тривають навчання Rapid Trident: дивіться відео

Що відомо про Rapid Trident