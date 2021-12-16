Через пожежу у львівській новобудові трагічно загинули двоє людей

У квартирі однієї з львівських новобудов 16 грудня трапилася пожежа. Внаслідок задимлення загинули 2 людей – 29-річний чоловік та 28-річна жінка.

Інцидент трапився у будинку №64 на вулиці Кульпарківській. За цією адресою розташований житловий комплекс "Парус Park".

Зауважте У житловому будинку Львова сталися вибух та пожежа: є постраждалі

У новобудові сталася пожежа

У департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА розповіли, що приблизно о 5:30 у квартирі на 3 поверсі 16-поверхівки на вулиці Кульпарківській трапилася пожежа. Внаслідок цього загинули 2 людей – 29-річний чоловік та 28-річна жінка. Полум'я загасили до прибуття пожежного підрозділу.

Речник ДСНС Львівщини Віталій Туровцев зазначив, що повідомлення про запах диму надійшло рятувальникам о 5:53. Прибувши на місце виклику, вогнеборці побачили, що пожежу вже ліквідували сусіди.

Відкритого вогню не було, було тління дивану. На місці пожежі виявлено 2 тіла без ознак життя, а саме Вячеслава 1994 року народження та Богдани 1993 року народження, орендарі квартири,

– зауважив Туровцев.

Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 5 квадратних метрів, а пошкодив – на 10 квадратних метрах.



У квартирі згорів диван / Фото поліції Львівщини

Вогнеборці намагалися врятувати постраждалих

Туровцев додав, що співробітники ДСНС винесли постраждалих на свіже повітря. Вони разом із правоохоронцями допомагали медикам проводити реанімаційні заходи до приїзду другої швидкої.

"Це був непрямий масаж серця. Також застосовували дефібрилятор. На жаль, врятувати людей не вдалось", – додав речник ДСНС.

Точні обставини загибелі орендарів квартири встановлять слідчі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".