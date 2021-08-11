Загибель школяра на водоспаді Кам'янка: вчительку звинуватили у смерті учня
Джерело:ZAXID.NET
У червні під час екскурсії на водоспаді Кам'янка загинув 6-класник львівської школи. Вчительку, яка супроводжувала дітей, офіційно звинуватили у смерті хлопчика.
Зі школярами на екскурсію поїхали 5 дорослих. Серед них була й класна керівниця Людмила Гребень.
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Вчительку звинуватили у загибелі школяра
Вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребень офіційно звинуватили у смерті 6-класника Артема Прадєда-Янчака. Хлопчик загинув під час шкільної екскурсії на водоспаді Кам'янка у національному парку "Сколівські Бескиди".
Обвинувальний акт щодо 45-річної класної керівниці хлопця скерували до Сколівського районного суду. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Якщо провину жінки доведуть у суді, їй загрожуватиме від 3 до 5 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Коротко про загибель школяра на водоспаді Кам'янка
- У національному природному парку "Сколівські Бескиди" 2 червня під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка загинув 6-класник.
- Хлопець намагався зробити селфі, однак впав у швидку течію.
- Мама школяра розповіла, що її син за день до загибелі святкував свій День народження.
- Групу з 44 учнів львівської школи №82 супроводжували 5 дорослих – троє вчителів і двоє батьків.
- Після загибелі хлопчика у класної керівниці трапився серцевий напад. Вона потрапила в реанімацію.
- Також лікарі госпіталізували 53-річного вчителя, який намагався витягнути хлопця з крижаної води. Чоловік отримав обмороження.
- Після трагедії водоспад Кам'янка вирішили обгородити.