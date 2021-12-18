Хлопець загинув на місці: біля Буська водій збив 20-річного пішохода

Жахлива аварія трапилася ввечері 17 грудня у селі Купче, що у Львівській області. Там водій автівки на смерть збив 20-річного хлопця.

Аварія сталася приблизно о 19:00. Про неї розповіли у департаменті з питань цивільного захисту Львівської обласної держадміністрації.

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Смертельна ДТП поблизу Буська

У селі Купче, яке належить до Буської МТГ, 17 грудня трапилася ДТП. Там 34-річний місцевий житель, який був за кермом автомобіля "ВАЗ-2106", наїхав на 20-річного пішохода.

На жаль, внаслідок отриманих травм хлопець загинув на місці аварії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії.

Інші аварії з пішоходами в Україні: нещодавні випадки

У Києві, на Гарматній вулиці 17 грудня далекобійник переїхав пенсіонерку, яка кинулася під колеса вантажівки. Медикам не вдалося врятувати жінку – вона померла.

Того ж дня ДТП трапилася і на столичній Шулявці. Під колесами авто Subaru опинилася дівчина, яка перебігала дорогу у невстановленому місці. Потерпілій вдалося вижити, однак вона перебуває у комі.

На трасі неподалік села Кошари в Одеській області ввечері 16 грудня харків'янин на чималій швидкості збив літнього пішохода, який перебігав дорогу. Чоловік помер на місці інциденту.

Текст допису департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА:

ДТП. 17 грудня, приблизно 19:00, поблизу с. Купче (Буська МТГ) Золочівського району, водій автомобіля "ВАЗ-2106", мешканець с. Купче 1987 року народження, скоїв наїзд на пішохода, мешканця м. Буськ 2001 року народження, який від отриманих травм загинув на місці події.

Обставини події встановлюються.