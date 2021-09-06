Заштовхали в багажник: на Львівщині чоловікам, які викрали людину, обрали запобіжний захід
Джерело:Львівська облпрокуратура
Двоє озброєних зловмисників 30 серпня викрали чоловіка з його власного будинку. Суд обрав затриманим запобіжний захід.
Постраждалого запхали у багажник та повезли, невідомо куди. Поліцейські затримали нападників за 10 кілометрів від місця викрадення.
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Зловмисники викрали чоловіка
- За даними слідства, 30 серпня приблизно опівночі 24-річний і 36-річний чоловіки проникли у будинок в одному із сіл Самбірського району.
- Вони, погрожуючи фізичною розправою, вивели господаря з дому.
- Зловмисники змусили чоловіка залізти у багажник автомобіля та поїхали у невідомому напрямку.
- Правоохоронці зупинили їх у Рудках.
- Викраденого чоловіка звільнили.
Зловмисників затримали протягом години / Фото поліції Львівщини
Суд обрав затриманим запобіжний захід
Затриманим повідомили про підозри у "незаконному проникненні до житла із погрозою насильства" та "незаконному позбавленні волі, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням зброї". Якщо провину зловмисників доведуть у суді, їм загрожуватиме до 5 років обмеження або позбавлення волі.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Наразі правоохоронці продовжують проводити досудове розслідування.
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